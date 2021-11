FOTOS | Ludwika Paleta pide a la sociedad no esconderse detrás de un filtro.

La estrella de la pantalla compartió su postura sobre el uso excesivo de filtros que algunos usuarios utilizan en sus fotografías.

Ludwika Paleta es una de las actrices más importantes de México y desde hace mucho tiempo ha tratado de mantener una imagen real de sí misma, lejos del estereotipo de perfección, es por ello que recientemente dejó muy clara su postura sobre el abuso de los filtros para compartir imágenes en redes sociales.

La actriz dio un importante mensaje sobre valorar el cuerpo y la genética, por lo que está a favor de cuidarse, sin embargo, le pide a la gente que no le teman y no escondan lo que son verdaderamente.

“Yo creo que abrazar con amor tu cuerpo porque es tu vehículo y es lo que te ha permitido vivir y moverte y hacer todas las cosas que nos gustan hacer. Hay una ola de ganas de decir ‘¿por qué nos da tanto miedo salir como somos?’”, comentó en el evento Hombres del Año.

Incluso en redes sociales, Paleta compartió una imágen en la que se le ve sin maquillaje y sin filtro, usando hastags que lo aclaran: “Así soy yo”, “Sin filtro”, “Le guste a quién le guste”.

“Ponemos demasiada energía (y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas, ‘imperfecciones’. A mi me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme, pero también me encanta andar con la cara lavada”, señaló la polaca en su fotografía.

Pese a que a Ludwika Paleta le gusta tener una apariencia natural, también le gusta cuidarse por un tema de salud, en diversas ocasiones ha señalado que no sale sin aplicarse protector solar y durante su entrevista con Gloria Calzada reveló que es fanática de los masajes faciales y drenaje linfático, que en lugar de recurrir a los rellenos estéticos o botox, usa la herramienta Gua-Sha, con la que hace masajes en su rostro que previenen la formación de papada, corregir líneas de expresión y desinflamar ojeras.

Por otro lado, sobre el debut musical de su hijo Nicolás manifestó que no le ha dado ningún consejo ya que él quiere abrir su propio camino:“No me pide muchos eh, de hecho, está en una edad en la que no pide consejos y tampoco quiere escuchar muchos, me imagino que para él es difícil tener una mamá famosa y que bueno, quiere abrirse camino y quiere ser Nico, no quiere ser el hijo dé…”.

