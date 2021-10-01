Luis de Alba fue dado de alta este jueves del hospital.

Luis de Alba fue dado de alta del hospital tras ser operado con éxito.

Este jueves tuvimos la oportunidad de entrevistar a Don Luis de Alba a su salida del hospital, tras haber sufrido una fuerte caída hace unos días.

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Desesperado no, ya voy de alta… Una cosa hermosa… Iba a debutar hace cuatros días, después de la pandemia y exactamente el día que iba a debutar, me hablan a entrevista en Monterrey y ahí me fregué, tres fracturas seguidas y ya desde ahí no pude

No puedo describir el cariño a la distancia, el cariño de Doña Patricia, de todo el equipo de reporteros y la producción. Había cinco chavos, no puedo ni describirlo, el cariño no nada más del público, de Ventaneando, de todo el equipo de producción, de los directivos, de los técnicos de teatro que hicieron hasta coperacha para mandar dinero. Fue algo muy emocionante

Su esposa habló de la ayuda que recibió

La esposa del comediante agradeció a todas las personas que lo apoyaron para salir de este proceso. Entre ellos se encuentran Carmen Salinas, María Victoria, Benito Castro, entre otros.

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