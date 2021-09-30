Elsa Aguirre será premiada con un Mayahuel de Plata.

La estrella de la época de oro del cine mexicano, Elsa Aguirre, será premiada en el Festival Internacional de Cine con un Mayahuel de Plata por su gran trayectoria artística.

La primera actriz tuvo un enlace con Ventaneando desde Cuernavaca, donde contó las mejores anécdotas en su carrera cinematográfica y se mostró feliz por su reconocimiento obtenido a los 91 años de edad.

Mi trayectoria es larga, pero también de mucho tiempo de no trabajar, como si hubiese cumplido un ciclo, poco a poco ustedes saben que me fui retirando por seguir un camino de realización, de disciplina y encontré una forma más de hacer mi vida

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Elsa Aguirre se sintió fuera de su familia

Elsa Aguirre recordó que desde pequeña quería ser ella misma, a pesar de ser tímida e introvertida. Dijo que a veces es la propia familia quien puede hacer sentir mal a una persona, por el simple tono de piel.

Me sentí fuera de tono de mi familia, hasta de mis hermanos. Yo me subía solita a la azotea a hablar con las estrellas y me vino a hablar un poco como poesía, pero me decían ‘no se te entiende nada, cállate’...

La histriona también recordó que ser rica y famosa no era parte de su plan, simplemente ella quería ser libre, "volar con su cuerpo" y expresar todo ello siendo artista.

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