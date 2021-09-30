Nacho rompe el silencio sobre los problemas de su amigo Chyno.
Los cantantes se han mantenido unidos en los momentos tan complicados que pasan por la pandemia.
Aunque en algún momento su relación se vio afectada, incluso dejaron de hablarse por un tiempo, Chyno y Nacho lograron reconciliarse. En exclusiva para Ventaneando, este último narra cómo ha apoyado a su amigo y colega en los momentos tan complicados que vive actualmente, por la neuropatía periférica que le provocó el Covid-19 y que incluso amenazó con dejarlo sin movimiento.
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Yo creo que él se siente bien y yo creo que él confía en la fortaleza que ahora tiene y que sí, pues sobrepasó esas primeras pruebas que la vida le puso, creo que hoy está más confiado en que no habrá prueba que no pueda superar
Sí, nuestro primer encuentro fue en una canción que se llamó ‘Raro’, teníamos una expectativa muy alta y cuando la canción salió, justamente, a la semana, declaran pandemia mundial… nos quedamos como ¿a qué nos estamos enfrentando?, ¿de qué va todo esto? Intentamos hacer un disco y llegamos hasta la mitad, antes de que él se enfermara y luego, después de que se recuperó un poco y sentía que ya podía meterse al estudio a cantar con la ayuda de varios de nuestros productores de siempre, logramos completar el disco y sacamos la placa discográfica llamada ‘Chyno y Nacho is back’
Sobre la posibilidad de tener una gira juntos nuevamente, Nacho explica los detalles.
Lo que pasa es que el planteamiento de una gira, a pesar de que se tocó y a pesar de que nos planteamos hacer un montón de cosas juntos, pues se vio afectada por todos estos temas, no solamente el tema de su salud, sino los temas personales que está afrontando y tenemos que simplemente esperar a que él esté en su mejor condición, mientras tanto a mí me toca continuar
Nacho ha estado junto a su amigo en todo momento
Sobre el proceso de recuperación tan complicado que enfrenta en estos momentos su amigo, comentó lo siguiente:
La verdad no puedo darte un diagnóstico médico porque no sé, pero hay personas que entiendo han logrado recuperarse en su mayoría
Pero Nacho no solo ha apoyado a Chyno en su recuperación de salud, sino también en el proceso de separación que vive con su exmujer y madre de su hijo, Natasha Araos.
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Bueno, antes de que pasarán muchas cosas, obviamente personas que estábamos a su alrededor entendíamos y sabíamos situaciones que el público no sabía, pero que obviamente era nuestra responsabilidad estar en silencio, en son de apoyo, no solamente a él sino a todas las personas que estaban pasando con él esos procesos difíciles