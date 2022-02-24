Luis Enrique Guzmán revela más detalles del documental de Silvia Pinal.

En entrevista exclusiva con Ventaneando, Luis Enrique Guzmán habló del documental que preparan para su madre Silvia Pinal.

"Yo empecé a proponer esta idea precisamente porque mi mamá quería un homenaje, quería un documental, yo empecé a ver por aquí y a ver por allá y a Alejandra le gustó la idea, se empezó a involucrar hasta donde ella puede, porque ella tiene mucho trabajo", explicó.

Respecto a si su hermana Sylvia Pasquel se había molestado por estar excluida de la planeación de la bioserie de la diva mexicana, el músico aclaró: "No, ayer hablé con Sylvia y estamos en súper buen plan. Alejandra y yo seremos los productores en general", señaló.

Además, Luis Enrique Guzmán admitió que la televisora de San Ángel está cooperando en el proceso de recolección de material para el documental de su progenitora.

"Lo que se pueda, que se pueda sacar de Televicentro para tener lo más posible de material audiovisual de mi jefa, si se puede desde los cuarentas, los cincuentas en adelante", reveló.

"Ellos están involucrados porque es precisamente el cronológico de su carrera lo que queremos hacer, lo que nos importa es la carrera de mi mamá, no es tanto el rollo novelístico, o lo que ya se ha presentado, lo que todo mundo ya sabe, esto es más bien corroborar los grandes logros que ha tenido mi mamá en cine, teatro, televisión y hasta en política", agregó.

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Luis Enrique Guzmán tiene grandes planes con el Teatro Silvia Pinal

Luis Enrique Guzmán adelantó que tiene grandes planes con el Teatro Silvia Pinal ahora que se están reagendando diversas actividades luego de la pandemia por el COVID-19.

"Queremos tener ya a una persona con mucha experiencia y nosotros estar en el plano administrativo, no vamos a estar ahí con las manos en la masa. Hay muchos planes en el teatro porque es un espacio muy desperdiciado hasta ahorita", dijo.

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