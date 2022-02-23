Moderatto graba canciones de RBD, inicia con dueto junto a Anahí.

Moderatto, quienes se caracterizan por grabar covers y apropiárselos muy a su estilo, esta vez grabaron canciones de RBD y la primera invitada fue Anahí, quien les hizo la petición especial de grabar sola en el estudio por la pandemia por COVID-19.

"Lleva un ratote haciéndose este disco y se hizo durante pandemia, tú sabes cómo ha sido todo esto, los equipos de grabación son reducidos y ella nos pidió si podía estar ella sola y dijimos 'sí, claro, por supuesto', ahorita no son momentos como de jugarle al valiente, ella grabó su parte", reveló la banda.

La agrupación confesó que no solamente se van a quedar con el dueto con Anahí en 'Nuestro Amor', harán más porque les gustan las canciones de RBD y mantienen una buena relación con los integrantes.

"Es una gran idea porque la verdad desde que empezaron los dosmiles, llevábamos topándonos a los chicos de RBD en las giras, nos caímos muy bien y todo, siempre estaba la idea de hacer estas grandes rolas, que son grandes rolas la verdad y qué mejor ocasión ahora que pues todo se está reactivando con 'Rebelde' y RBD", explicó el grupo.

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Moderatto lanzará nuevo disco

Moderatto grabó un disco nuevo durante la pandemia con muchos temas e incluso ya tienen planeado lanzar un nuevo corte, posterior a la colaboración especial que tuvieron con la rubia cantante y actriz de 'Rebelde'.

"No nos vamos a quedar nada más con lo de Anahí que estuvo increíble, si no que ya estamos por lanzar un nuevo sencillo", explicó la banda ahora que está retomando sus actividades musicales.

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