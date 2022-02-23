Acusan a Rosie Rivera de ser insensible con los deudos del accidente de Jenni Rivera.

Desde la muerte de Jenni Rivera, su hermana Rosie Rivera había fungido como su albacea testamentaria, hasta que los hijos de la cantante promovieron una revisión de cuentas que la llevó a renunciar a la administración del legado y a ceder el cargo a su sobrina Jacqie Rivera.

El incidente dejó al descubierto malos manejos y omisiones de Rosie Rivera, entre estos, la falta de empatía que mostró con los familiares de las otras 6 personas que murieron junto con su hermana, quienes hoy se quejan, no solo de eso sino de no haber recibido una compensación económica que por ley les corresponde.

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La hermana del maquillista Armando Gigi Sánchez relata los hechos

Cristina Sánchez, hermana del maquillista y peinador Armando Gigi Sánchez, plantea abiertamente su demanda y relata como Rosie se mostró insensible y sorda desde el primer momento.

Cuando fue el primer año del accidente, si bien recuerdan, se hizo un homenaje en la Arena Monterrey, en Iturbide, lo llevó a cabo Lupillo Rivera y en la Arena Monterrey fue Rosie. Fuimos a la Arena Monterrey, hablamos con Rosie y ella me dijo que sí, que luego hablábamos, terminó el homenaje y ya no recibimos ninguna respuesta por parte de ella

Se le debía a mi hermano los sueldos de La Voz México, no tuvimos respuesta, hasta que una persona nos dijo que tenía entendido que Rosie Rivera estaba en México y fuimos mi mamá y yo a verla. Hablamos con ella de los sueldos que se le debían a mi hermano y de una indemnización porque mi hermano había muerto en un accidente de trabajo

Un poco molesta, nos dice: ‘Que sí, que vamos a ver lo de La Voz y también, lo de un pago de la indemnización’ pero pues no, lo que sí pagó, fueron los sueldos de La Voz México, eso fue lo único, pero gastos funerarios, indemnización, eso nunca se pagó

Ahora vuelven a hacer su petición a Jacqie Rivera

Ahora que Jacqie Rivera ha quedado al frente de las empresas de su madre, Cristina refrenda la petición que ella y su familia consideran justa: ser escuchados y compensados.

El llamado es que se acerque a nosotros a platicar, esto no es personal. Yo espero que Jacqie tenga otros sentimientos, que se ponga en el lugar de nosotros y que vea que lo que nosotros queremos es algo justo

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