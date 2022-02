Luis Ernesto Franco habla de su matrimonio con la rusa Roza Laven.

EN EXCLUSIVA. Luis Ernesto Franco nos contó todo de su esposa rusa.

Luis Ernesto Franco atraviesa por un excelente momento en su carrera actoral y en su vida persona, pues está viviendo en plenitud su matrimonio con la rusa Roza Laven.

“Soy reservado y prefiero mantener mi vida privada, privada, pero sí me gustaría compartir que estoy muy contento, que estoy muy feliz en todo, en todas las estapas de mi vida y hace un año sentía lo mismo y tiene que ver con que la mejor etapa de mi vida, ahorita, hoy por hoy no tiene que ver con lo que va a venir o con lo que pasó, tiene que ver con saber vivir el presente y valorar las cosas importantes...”, dijo el histrión.

Franco admitió que hoy por hoy, su familia y su relación de pareja son prioridad porque considera que si en casa estás bien, fuera estarás bien; no obstante le costó trabajo entender esto por su carrera.

“Está en mis planes hacer familia, ¿Cuándo?, Dios dirá...Mi ruso va fatal, no domino el español, el ruso está complicado... Ella va mejor con el español que yo...”, confesó.

Luis Ernesto Franco se mudó a Dallas

Luis Ernesto Franco se mudó a Dallas, Texas en Estados Unidos, donde actualmente tiene su base de trabajo, pero no deja de admirar a la Ciudad de México.

“La CDMX es un caos, la verdad me fui a buscar calidad de vida que para mí es no estar en el tráfico dos horas, el salir a la calle y ver que la gente está enojada. En Dallas tengo lagos ahí alrededor, me salgo en la mañana a correr, andar en la bici, vivo muy tranquilo”, confesó.

Finalmente, el actor reveló que recurrió a Yahir para que lo orientara en cómo hablar y expresarse para dar vida a un personaje sonorense.

