Luis Gerardo Méndez habla sobre la repentina muerte de su papá.

Luis Gerardo Méndez rompe el silencio sobre la muerte de su padre.

Después de más de un año de vivir en confinamiento derivado de la pandemia y de perder a su padre por el Covid-19, Luis Gerardo Méndez regresó a México a presentar su nuevo proyecto Medios Hermanos, con el que se estrena como productor en Estados Unidos.

“Una de las cosas que teníamos claras es que queríamos hablar, si de la relación entre hermanos y padres, pero sobre todo de la relación entre México y Estados Unidos”, subrayó sobre la reciente cinta Medios Hermanos.

Por si fuera poco, Luis Gerardo Méndez habló sobre su papel de Renato, un joven empresario con mucho éxito.

“Queríamos presentar a un personaje mexicano; un empresario exitoso que tiene una compañía de aviación y que se viste de traje. Nunca hemos visto un personaje así en Hollywood. También, queríamos hablar de temas como la migración”, reveló.

Luis Gerardo Méndez lamenta el fallecimiento de su papá a causa de Covid-19

Luis Gerardo Méndez vivió un difícil momento en el confinamiento, pues la pandemia de Covid-19 le arrebató a su papá.

Sin embargo, el mexicano confesó que Medios Hermanos se convirtió en una carta abierta para su fallecido padre.

Ese es el gran tema. Particularmente, cambió muchísimo el significado de esta película para mí. Es una carta de amor a mi papá. Fíjate como es la vida, yo tenía la película lista desde diciembre, pasé Navidad con mi papá y pensé en ponérsela en la computadora. Después dije ‘no, que la vea en la pantalla grande’, pero ya no pasó. Seguramente andará arriba de un coche viéndola

Por último, el artista reveló que su vida dio un giro de 180 grados tras vivir la pandemia de Covid-19.

“Pasas a cuestionarte cómo pasas tu tiempo, cuáles son tus prioridades, tus valores, tus jerarquías. En el lado creativo, me puse por primera vez a escribir, algo que nunca había hecho. Hay que reinventarse y poner la cabeza en otro lado. Yo estoy loco y no me para la cabeza. También debemos aprender a descansar y saber que no está mal no hacer nada”, concluyó el actor en exclusiva para Ventaneando.

