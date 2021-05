Vico Guadarrama habla sobre su parecido físico con Larry Ramos.

¿Por qué Ninel Conde se enamoró de Larry Ramos? Habla Vico Guadarrama.

Víctor Guadarrama, maquillista y amigo de Ninel Conde, rompe el silencio en torno al escándalo que envolvió a la cantante hace unos días, cuando se aseguró, que había sido detenida junto a su pareja Larry Ramos en Miami, a raíz de las más de 20 denuncias que el colombiano enfrenta por fraude.

Y es que Vico, como lo conocen en el espectáculo, acompañó a Ninel a ese viaje en Florida.

“No detuvieron a Ninel. No me puedo meter en temas de esos… ustedes saben más que yo. Solo les puedo decir que Ninel está tranquila. Todos tenemos cola que nos pisen, pero no pasa nada”,expresó.

Además, el maquillista no reveló si el Bombón Asesino se separó de Larry Ramos.

“No les puedo decir nada, tienen que preguntarle a ella, pero está muy tranquila. Ninel es una persona súper fuerte. Ya sabemos que después de un golpe viene otro, pero está de pie”, confesó.

Vico Guadarrama confesó por qué Ninel Conde se enamoró de Larry Ramos

El maquillista compartió las razones por las que él cree que Ninel cayó perdidamente enamorada de Ramos.

“Yo la verdad es que lo conocí muy agradable y educado, eso me gusto mucho. Trataba súper bien a Ninel. Cuando ves que tratan bien a alguien que quieres, la apoyas al cien. Era un caballero que jalaba la silla y habría la puerta del coche; detalles que los hombres olvidaron. Eso te enamora”, subrayó.

Por último, Vico admitió que más de uno, lo ha llegado a confundir con Larry Ramos. Además de su físico, por estar siempre al lado de Ninel.

Me cambié el tono de pelo, a ver si así ya no se confunden. Muchos amigos o familia me decían ‘¿Necesitas dinero? ¿Un abogado? ¿Tienes problemas legales?’… Estaban preocupados porque me iban a detener en cualquier momento. Yo les dije ‘no soy yo’

