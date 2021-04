Diego Boneta reveló en exclusiva que Luis Miguel le contó secretos que se llevará a la tumba.

EXCLUSIVA. Diego Boneta revela que en la nueva temporada de la serie de Luis Miguel se contará lo que pasó con Marcela Basteri.

Ventaneando sostuvo una íntima plática con el actor Diego Boneta, quien dio vida a El Sol en Luis Miguel, La Serie. El artista nos confesó en exclusiva, que en esta temporada, se aborda el tema de Marcela Basteri.

“En esta temporada se va a contestar la pregunta que todos me llevan haciendo en los últimos tres años: ‘¿qué va a pasar con la mamá?’. Se aborda derecho. Esta es una serie de qué le pasó a Luis Miguel cuando se enteró sobre qué le pasó a Marcela”, confesó el artista de 30 años.

Por si fuera poco, el capitalino reveló que Luis Miguel fue el personaje de su vida, debido a la calidad y autenticidad del proyecto.

Este proyecto en español ha hecho más para mi carrera que cualquier otro en inglés… habla tanto del talento en México. Es la autenticidad y calidad del proyecto

Te puede interesar: Frida Sofía anuncia que emprenderá acciones legales tras caso de abuso sexual. ¿Demandará a Enrique Guzmán?

Así fue el día en que Diego Boneta conoció a Luis Miguel

Encarnar a Luis Miguel no fue nada fácil, pues Diego Boneta pasó varias horas estudiando el querido intérprete de La Incondicional.

En exclusiva para nuestro programa Ventaneando, el actor nos contó que se reunió con El Sol hace algunos años para estudiar sus movimientos.

Yo pude conocer a Luis Miguel y pasar varias horas con él, lo cual fue increíble. Tuve el privilegio de hablar con él y absorber cada movimiento de él. Fue muy especial, algo que los dos atesoramos mucho. Para esta temporada era importante que los escritores platicarán con él. Nos tardamos tanto tiempo por la pandemia, pero también porque las expectativas eran muy altas

“De entrada, no me esperaba que él tuviera sentido del humor, es muy chistoso, yo me moría de la risa con él. Me dijo cosas que solo me contó a mí, son cosas que me llevaré a la tumba, surgió una complicidad”, concluyó el mexicano en exclusiva para nuestro programa.

También te puede interesar: Roberto Palazuelos: Conoce el nuevo negocio que lanzará el famoso ‘Diamante Negro’ próximamente.