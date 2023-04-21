Las locuras que Luis Miguel cometió por el amor de Aracely Arámbula.

Aunque ahora tiene una nueva pareja con la que se afirma que planea casarse, en otro tiempo, Luis Miguel estuvo tan enamorado de Aracely Arámbula, que cometió cierta locura por ella.

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Como el hecho de desviar la ruta de un avión que le había sido prestado para viajar de Florida a México, con el fin de filmar el videoclip de una campaña publicitaria del Estado de Guerrero.

La ocurrencia, provocó un retraso de siete horas en la filmación, según relató el productor Pedro Torres al periodista Alberto Tavira para el podcast, Luis Miguel culpable o no, que aborda las relaciones del cantante con las figuras del poder en México a lo largo de su vida.

El secretario de turismo del gobierno de Guerrero, se le ocurre continuar con una campaña que ya habían venido haciendo con otras celebridades, esta campaña turística y así, que de manera natural Luis Miguel accede a convertirse en la imagen turística del estado. Cuando Luis Miguel lanza sus números, de cuánto cuesta que él se convierta en la imagen del estado, desde luego que al estado no le alcanzaba, pide ayuda de la Secretaría de Turismo Federal, en la Secretaría de Turismo Federal estaba nada más y nada menos que la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu Salinas

Una de las condiciones que pone, además de cifras de seis dígitos en dólares, porque eso sí lo pone, además de eso, pide que sea Pedro Torres, él que se convierta en productor del video. El propio Pedro, revela en el podcast cómo Luis Miguel pide un avión, que se rente un avión, privado desde luego, para poder transportarlo de algún lugar de Florida en Estados Unidos con un vuelo directo hacia Acapulco, Luis Miguel desvía el vuelo y, no solo lo desvía, sino que genera un retraso; un retraso que, desde luego, se cuantifica, se monetiza y tiempo después lo que dice Pedro Torres en mi podcast, es que se encuentra con Aracely Arámbula

Aracely hace la anécdota que había visto a Luis Miguel, Pedro Torres también, se sorprende y dice ‘Yo acabo de grabar un video, acabo de filmar un video para el gobierno con Luis Miguel’ y dijo ‘Sí, claro, cuando iba a tomar ese vuelo, él desvía ese vuelo para venirme a ver a mí y a sus hijos’

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¿Cómo llegó Luis Miguel a Acapulco?

Luego de tener un retraso de siete horas en la filmación, Luis Miguel llegó muy tranquilo al puerto de Acapulco, Guerrero.