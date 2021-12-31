Estas fueron las demandas que dejó Luis Miguel, la serie.

Luis Miguel, la serie no solamente fue un éxito, también dejó un par de demandas. Fueron Matías McCluskey y Martín Bello quienes emprendieron acciones legales por los hechos ocurridos en el rodaje de esta producción.

En el caso de Matías McCluskey, la demanda fue por la imagen que proyectaron de su padre Alex McCluskey, quien fuera manager de Luis Miguel.

De acuerdo con el vástago del empresario argentino, tanto en la primera temporada, como en la más reciente de la bioserie, lo proyectaron como un traidor y desleal y según él, la realidad no fue así.

"Me importa tres pepinos si él escribió o no escribió, estoy muy dolido, muy angustiado, muy enojado, es un hijo de p..., es un cobarde", dijo Matías en octubre de este año a Ventaneando. De hecho, su padre lo denunció por despido injustificado y ganó la demanda hace años.

Te puede interesar: Xavier Santos lanzará libro sobre la paternidad de Julio Iglesias.

Martín Bello demandó a Diego Boneta

Martín Bello demandó a Diego Boneta, a la productora Netflix y a quien resulte implicado debido a que fue lesionado mientras trabajaba en la bioserie de 'El Sol'. El histrión tuvo que ir al hospital, gastar en su tratamiento y además no ha podido trabajar adecuadamente en su carrera, a partir de la severa lesión que incluso podría requerir una costosa cirugía.

"En el libreto se hablada de una discusión acalorada y un agarre de cuello del señor Diego Boneta para con Martín que interpreta al tío de Luis Miguel en la serie, esta escena llega Martín a grabarla al set y me informan que habían decidio cambiarla y termina realizandose como todos lo han visto en la serie y en la cual lamentablemente Martín termina lesionado", narró el abogado del actor.

También podría interesarte: Profesionales explican cómo se manejan armas en un set.