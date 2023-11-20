Anahí salió en ambulancia de concierto en Brasil por una infección en los riñones

Vaya emergencia que ocurrió en plena gira de RBD por Brasil, pues el pasado viernes, Anahí tuvo que abandonar en ambulancia uno de los conciertos de Sao Paulo, debido a una fuerte infección en los riñones, que ella misma confirmó a los miles de asistentes que coreaban su emblemático tema ‘Sálvame’.

No quería perderme esta noche, estar aquí con ustedes para mí es lo más importante, porque hemos esperado muchos años. Tengo que irme al hospital

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La ambulancia la esperaba ya, para trasladarla a un hospital local, donde fue captada recibiendo atención médica inmediata.

En sus redes sociales, un comunicado emitido por ella misma confirmaba el diagnóstico. El comunicado y las imágenes de su hospitalización, presagiaban su ausencia en el siguiente show, en el que sus compañeros Christopher Uckermann, Christian Chávez, Dulce María y Maite Perroni, lo dieron todo a pesar de la intensa lluvia que cayó sobre Sao Paulo.

Pero, cuando se creía que no iba a aparecer frente a sus fanáticos brasileños, ocurrió el milagro y este domingo en el último concierto, Anahí se hizo presente en medio de la euforia generada.

Mucho porque celebrar, anoche los veía a todos ustedes cantando ‘Sálvame’ aquí, yo quería desde mi cuarto estar con ustedes. La vida, nos pone pruebas con la salud no se juega, de estar en el hospital a volver a estar aquí. Dios, Dios tú manejas, rían, hablen, vivan, gocen. Aquí es otra cosa, creo, verdad, pues también. Pero, sobre todo, nunca dejen de creer en sus sueños…

¿Cuál fue el mensaje para sus fans?

En su camerino, ya más tranquila, Anahí le mandó un mensaje a sus millones de fans.

Quería que la última imagen que tuvieran de esta gira en Brasil, fuera bonita, fuera saliendo a darlo todo y con mis hermanos, con el show, como siempre ha sido y no esas imágenes feas de hace dos días, la verdad pasamos un susto muy grande, porque no sabíamos que tenía, había demasiado dolor, no podía caminar, sentía que cada vez me encorvaba más y no me podía enderezar, horrible, me asusté mucho, hicieron los doctores todo, increíble, me trataron súper bien y me dieron el tratamiento correcto y ya lo estoy siguiendo, tengo una infección en los riñones muy fuerte, pero la vamos a combatir…

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RBD, iniciará su gira en México el próximo jueves 23 de noviembre en Monterrey, para luego seguir en la CDMX a partir del 1 de diciembre.

