FOTOS l “¡Qué guapo estoy!” el auto piropo que se dedicó Luis Miguel.

Diego Boneta recordó el comentario que el llamado “Sol de México” hizo cuando lo vio actuar en el desaparecido centro nocturno “Baby O”.

Diego Boneta, quien se encuentra disfrutando de las mieles del éxito en Madrid, España, fue entrevistado por la revista “Hola!” donde ha vuelto a hablar de la experiencia que le dejó el dar vida a Luis Miguel en la serie biográfica del cantante

Como en otras ocasiones, el también actor de teatro señaló que dar vida al llamado “Sol de México” en “Luis Miguel, la serie” no fue fácil, sin embargo, contó con todas las herramientas necesarias para poder hacer una actuación magistral, que no sólo ha sido reconocida por los fans de Luis Miguel, sino por éste.

Durante la plática, Boneta contó que para poder dar vida al intérprete de “Suave” tuvo un encuentro en persona con él y fue entonces que adquirió cualidades que eran fundamentales para su actuación.

“Para mí era muy importante estar con él para entender la esencia, el poder estudiarlo, el poder absorber, lo cual fue muy útil, sirvió mucho conocerlo y ver lo que él hacía”, dijo Diego Boneta quien fungió como invitado en los Premios Platino.

El trabajo de análisis que hizo el actor de 30 años a Luis Miguel fue tan profundo que al verlo en pantalla pareciera que estamos viendo a Luis Miguel e incluso el mismo cantante le hizo una anotación que lo dejó muy satisfecho: “Yo creo que no puede haber mayor satisfacción que interpretar a alguien vivo y que esa persona te diga ‘muy bien’”.

Ese fue uno de los tantos halagos que Luis Miguel hizo a la actuación de Diego Boneta quien no dudó en contar una anécdota que jamás olvidará.

Según recordó Diego, Luis Miguel también tuvo la oportunidad de ver cómo era su transformación, lo que llamó mucho su atención e hizo un comentario que dejó ver lo mucho que se ama.

“Tuvimos ese intercambio donde llegó conmigo y me dijo: ‘te la volaste!’, desde cuando vino al Baby O’, en el set y yo en personaje, y se me queda viendo y me dice: ‘¡Qué guapo estoy!’”, dijo entre risas.

No cabe duda de que Luis Miguel se sabe guapo y no pierde la oportunidad de hacerlo notar.