Tras haberse anunciado que Daniel Bisogno, el querido conductor de Ventaneando, continua en terapia intensiva e intubado debido a una infección en los pulmones, ha resurgido la entrevista que 'El Muñeco', como también es conocido, le concedió a Pati Chapoy hace un par de meses cuando comenzaron a agravarse sus problemas de salud. En ella, reveló que ante el susto que se llevó en esa ocasión y por el cual tuvo que ser hospitalizado debido a complicaciones con su vesícula, decidió dejar todo en orden y hacer su testamento para proteger a su pequeña hija Michaela en caso de que llegara a fallecer.

Pati, he reflexionado tanto, lo único que te puedo decir en esa reflexión, es que pase lo que pase, voy a estar al pendiente de mi salud, sea como sea, y la salud es mi prioridad, porque mi prioridad es mi hija

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El pasado martes 20 de febrero, Pati Chapoy confirmó que Bisogno se encontraba hospitalizado en terapia intensiva y llevaba varios días intubado, todo a razón de una bacteria que le afectó los pulmones y que estaba siendo tratada.

La última actualización que tuvimos de Daniel Bisogno fue el pasado jueves 22 de febrero, durante el programa de Ventaneando Pedro Sola dio el reporte del estado de salud de 'El Muñe'. De acuerdo su compañero, Bisogno había despertado e intentaron quitarle la asistencia respiratoria, pero los médicos decidieron esperar un par de días más a que se fortaleciera para desintubarlo.

¿Daniel Bisogno ya tiene su testamento?

Luego de los momentos tan complicados de salud que ha tenido, nuestro querido conductor reveló que ya tiene todo en orden con su testamento para proteger a su hija, solo en caso de que llegara a faltar.

Tiene un seguro que si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su escuela, hasta que la termine.

Lo que he trabajado, es lo malo, si trabaja usted de más, luego se lo gasta en el doctor, no conviene la inversión. Básicamente, lo poco o mucho que he logrado, es única y exclusivamente para ella y para ayudar a mis papás, en caso de que eso fuera a suceder

Yo espero que no, porque yo no me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija, hasta verla crecer, haya que hacer, lo que haya que hacer, si tuviera alguna necesidad de este tipo o de cualquier otro, yo creo que tanto tú Pati como cualquiera que tiene hijos, sabe perfectamente que vas a luchar hasta el último momento en estar bien para ellos…

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Daniel Bisogno, ha revelado que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para estar cerca de su hija.