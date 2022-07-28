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FOTOS | ¡Luisito Comunica fue discriminado en Corea del Sur!

Recientemente, el influencer Luisito Comunica, visitó Asia y grabó las diversas muestras de discriminación que sufrió en Corea del Sur.

Por: TV Azteca

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