Luisito Comunica ataca a El Escorpión Dorado con polémico mensaje.

Luisito Comunica abrió su corazón como nunca antes para el programa de Youtube de Yordi Rosado. El famoso influencer se sinceró para millones de internautas, quienes escucharon ansiosos detalles de su vida íntima.

El Escorpión Dorado también ha pisado nuestro foro de VLA

Escorpión Dorado nos platicó sobre las entrevistas que hace a bordo de su carro. ¡Y nos mostró cómo enseñar el ‘peluche en el estuche’!

El poblano aprovechó para contar la polémica que vivió cuando posó con una botella de tequila y el trasero de su novia.

“Me sigue intrigando mucho ese tema. Yo creo que está bien que se levante la voz sobre esto. Claramente no era mi intención, a mí lo único que me dio risa fue que dijera “nalguitas” la botella (...) Qué bueno que pasa esto y, como soy una persona conocida, se pudo hacer muy conocido este tema (...) el hecho de que yo sea noticia por eso puede levantar la atención del tema, por favor, adelante”, expresó.

El famoso youtuber confesó que su controversia sirvió para dar más exposición a las conductas machistas que se viven en Latinoamérica.

A pesar de las críticas, el mexicano expresó que el escándalo del tequila, también visibilizó la violencia de género en nuestra sociedad.

Luisito Comunica también manda contundente mensaje a El Escorpión Dorado

En otros temas, Luisito Comunica también confesó que no se siente identificado con el tipo de comedia que maneja su amigo El Escorpión Dorado.

“No me sentí cómodo cuando me entrevistó el Escorpión porque su estilo no me gusta nada. Alex Montiel es mi amigo, nos llevamos chido, nos vemos relativamente seguido, todo bien, Alex Montiel todo chido, pero el Escorpión como tal, a mí sí como que no me gusta”, subrayó el creador contenido para Yordi Rosado.

Por último, Luisito Comunica no descarta casarse con su novia Ary Tenorio y formalizar su relación sentimental.

Creo que aquel que dice “el amor es difícil”, es porque está forzando el amor, el amor tiene que ser bonito y tiene que ser sencillo

