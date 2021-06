Luisito Comunica VS. Escorpión Dorado. Alex Montiel le contesta a Luis.

“El Dios del Internet” está molesto por lo que Luisito Comunica dijo sobre él en su entrevista con Yordi Rosado. ¡Se le fue con todo!

Hace unos días te platicamos lo que Luisito Comunica había dicho sobre el contenido del Escorpión Dorado en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado. Ahora Alex Montiel, quien le da vida al personaje, ¡rompió el silencio! ¿Qué opina de Luisito Comunica? Te contamos.

A Luisito Comunica no le gusta nada el contenido del Escorpión Dorado.

Recordemos que hace unos años, el Escorpión Dorado subió a su auto a Luisito Comunica, ¡pero el youtuber no tuvo la actitud que todos esperaban! Por ello los internautas comentaron que “ya se le había subido la fama a Luisito”, ¡incluso que se había portado “payaso”.

Luisito nunca había comentado nada al respecto, pero Yordi lo cuestionó y sin pelos en la lengua contestó, ¡no le gusta nada el contenido del Escorpión Dorado!“No me sentí cómodo cuando me entrevistó el Escorpión porque su estilo no me gusta nada. Alex Montiel es mi amigo, nos llevamos chido, nos vemos relativamente seguido, todo bien, Alex Montiel todo chido, pero el Escorpión como tal, a mí si como que no me gusta”, dijo Luisito.

Incluso comentó que él tenía parte de culpa, pues nunca había visto los videos del Escorpión y no sabía exactamente de qué trataban, así que al subirse y comenzar a grabar con él, le cayó de sorpresa todo. No hay rivalidad, simplemente no comparten gustos.

Muchos internautas se le fueron encima, pues comentaron que si vas a una entrevista, te informas, sabes con quién y a qué vas, ¡y que obviamente todos saben quién es el Escorpión Dorado! Que no era posible que hasta estrellas internacionales se habían portado a la altura, menos él...

Alex Montiel, le contesta a Luisito Comunica.

Luego de estas declaraciones, Alex Montiel no se quedó callado y subió un video en su canal de YouTube “La Lata”. “Estoy haciendo un anecdotario para que no se malinterpreten las cosas. Aquí lo hago con mi cara y mi voz (no detrás de la máscara del Escorpión) diciendo lo que opino. El comentario de Luisito no deja nada bien parado al Escorpión, al contenido que hago. Un comentario tirado tan a la ligera puede resultar en esto porque lo que les digo, se supone que todo chido. Ese tipo de cosas llegan a afectar en la percepción de la gente”... Dijo Alex Montiel.

Además, mostró su molestia con su compañero youtuber, “En una hora 23 (hablando de la entrevista de Yordi Rosado con Luisito Comunica), eso fue lo más atractivo que dijo; el hecho de que no le cae bien el Escorpión Dorado. Dejó claro que la relación que tiene conmigo es chida pero que el contenido de Escorpión no le gusta. El video con Luisito Comunica es el video con peores comentarios que tiene en la historia de todos los Escorpiones que he hecho en el canal... Dijo (Luisito) dos, tres cosas que sí estuvieron extrañas, de entrada, una de las cosas que más me llaman la atención es que diga que el Escorpión de alguna manera obliga al invitado a decirle pendej* a alguien de la gente”. Expresó Alex, y aclaró que no es así, pues cada invitado decide cómo comportarse, y todos los que se han subido con su personaje al volante, han sido ellos mismos.

¡Además dijo que Luisito mintió! Pues no es verdad que no sabía cómo era el Escorpión Dorado, ya que en varias ocasiones había sido entrevistado por el personaje en algunos eventos. Incluso puso como evidencia historias de Instagram de Luisito del día que se subió al volante con él, ¡videos en donde el mismo Luis dijo que se la había pasado muy bien, que muy buen video! Y luego de eso, Alex lo evidenció poniendo el video en el que Luis le dice a Yordi que no estuvo cómodo en la entrevista con él y que no le gusta su contenido... ¡Ya no entendimos!

¿En qué terminará todo esto? Estaremos atentos al anecdotario que Alex Montiel prepara al respecto.

