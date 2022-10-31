Lupillo Rivera justifica el hartazgo de Alejandro Fernández con la prensa.

Lupillo Rivera dice entender a Alejandro Fernández, quien fue vetado por su nula accesibilidad con la prensa, pues asegura que muchas veces, los reporteros incomodan al artista con sus preguntas o su cobertura.

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Hay veces que dicen cosas demás y que pues, no existen y pues, entonces ahí es donde están las cosas. Yo creo que, tanto mi trabajo como artista aprenderme una canción, así es el trabajo de la prensa, investigar bien la situación

No sé qué tanto le hayan tirado ustedes ahí también, verdad. No puedo comentar, pero pues, tú sabes también, a veces los artistas se cansan y hay que darles su espacio, también y es normal como cualquier situación

Lupillo Rivera recordó a su hermana en el Día de Muertos.

Lupillo Rivera, ofreció un concierto en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México en el marco de la celebración del Día de Muertos y ahí, nos contó cómo recuerda a su hermana Jenni en esta fecha tan simbólica.

No, yo la recuerdo todos los días, siempre y son recuerdos que siempre van a estar. No, fíjate que la chamba pues no nos deja, andamos para arriba y para abajo, pero, por ejemplo, en el hotel ahorita que llegue ahí estaba y puse una foto y eso es lo que hacemos, es lo que podemos hacer

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Pero, cuando llegó la pregunta sobre Belinda y el título que ella misma se impuso hace unos días, el cantante emprendió la huida. ¿Acaso es la incomodidad a la qué se refería?

