Alex Fernández confía en que su padre y la prensa podrán aclarar todo.

Como un malentendido por la decisión de un tercero, es como califica Alex Fernández la controversia que la semana pasada vivió su padre Alejandro Fernández con la prensa mexicana, que en protesta por no ser atendida por el cantante en las fiestas de octubre en Guadalajara, decidió no dar cobertura al concierto.

Te puede interesar: ¿Kenia Os padece ataques de epilepsia tras desmayo?

Estoy seguro de que fue un malentendido porque pues, de hecho, ellos mismos, mi familia me ha enseñado que la prensa siempre nos ha apapachado y nosotros también la hemos apapachado, ustedes saben. Siempre ha sido una relación recíproca, siempre que podemos ahí estamos y les damos entrevista, también y siempre estamos para ustedes también

Tengo entendido que fue como un externo que dijo que mi papá no iba a dar entrevistas, pronto se aclarará todo

Alex Fernández habla de su próxima presentación en la CDMX.

Alex ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan el próximo 3 de noviembre, pero será que exista la posibilidad de que su padre lo acompañe en dicho escenario.

La verdad es que mi papá no sé si pueda ir, no estoy seguro de sus fechas y todo, yo tengo mis invitados aparte, pero igual en una de esas, nunca se sabe, así yo llegué de sorpresa a su show en Pachuca, yo terminé en teatro y me fui al Palenque y terminamos cantando

Y, ahora qué su popularidad va en ascenso, Alex explica cómo sortea su esposa el avance de sus fans.

También te puede interesar: Carlos Rivera cumple el sueño de una fan con cáncer.