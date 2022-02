FOTOS | Lupillo Rivera cree que Beli no debe regresar su anillo de compromiso.

El cantante de Regional Mexicano dio su “humilde opinión” sobre lo que tendría que hacer su exnovia con la lujosa sortija que le dio Christian Nodal.

¿Tiene o no tiene que devolver Belinda el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal? Esa es la pregunta que más se ha hecho en redes sociales desde el momento en que el cantante de Regional Mexicano anunció que su compromiso matrimonial con la intérprete de “Utopía” había terminado.

En redes sociales se ha generado un debate al respecto: la mitad de los usuarios consideran que Belinda sí debería de devolver la sortija para callar cientos de bocas que aseguran que sólo quería el dinero de Nodal, otros más creen que no tiene porque devolver el anillo de compromiso, porque al final fue un regalo.

Y quien recientemente opinó al respecto fue el ex novio de Belinda, Lupillo Rivera.

En entrevista con un medio de entretenimiento de Estados Unidos, el cantante de Regional Mexicano habló como nunca lo había hecho sobre lo que debería de hacer su ex noviecita con el dichoso anillo.

“Yo como persona, cuando entregas algo con mucho amor y se lo regalas a esa persona, si ya no funcionan las cosas, yo creo que los regalos no se deben de regresar. No importa el precio, ni el valor. Cuando regalas algo es porque lo regalaste con todo el amor del mundo y si no funcionaron las cosas pues ahí se quedan los recuerdos”, dijo Lupillo Rivera.

Ya que el cantante estaba de buen humor, le preguntaron si le compró una casa o si le prestó dinero a lo que respondió con una discreta sonrisa: “Gracias a Dios no”.

