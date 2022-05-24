Sylvia Pasquel revela que Silvia Pinal podría trabajar con Eugenio Derbez.

Sylvia Pasquel prefiere no adelantarse a responder si su madre Silvia Pinal regresaría a la puesta en escena Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!, si esta volviera a montarse bajo el concepto de un musical, tal como lo planea el productor Iván Cochegrus.

Vamos a dejar que esto se calme y que las aguas se tranquilicen, vayan a ver mis obras de teatro, vean mi serie de ‘Dale gas y que Dios nos bendiga’. El tiempo lo dirá, porque al final ustedes mismos van a ir viendo cómo se desenvuelve mi mamá

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La Pasquel, quien acudió como madrina de temporada de la puesta en escena ‘La danza circular de María’ en el Círculo Teatral, también desestimó los audios en los que se sugería que Iván Cochegrus medicaba por su cuenta a la actriz.

Las cosas las sacaron de control y a propósito. Mira, la historia es que Iván llevó un médico a la casa, que es el doctor Aro, que le cambió los medicamentos, entonces, él lo que hacía todos los días es checar que le estuvieran dando el tratamiento, porque ese tratamiento hizo que mi mamá se recuperará tan rápidamente, porque mi mamá en tres semanas cambió completamente

Se enderezó, volvió a poner su cabeza en alto, empezó a mover los brazos y llevar el ritmo, levantar las patitas. De eso, nos puede llevar quizás a motivarla a que se pare de la silla porque no se para de la silla, porque no quiere, no porque no pueda. Entonces, eran incentivos para que ella tomara esas decisiones para su bien

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Silvia Pinal podría trabajar con Eugenio Derbez.

Y, así reaccionó a la pregunta de si su madre podría trabajar con Eugenio Derbez.