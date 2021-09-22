Lupita D’Alessio por fin podrá regrabar sus éxitos de los años setenta.

Lupita D’Alessio podrá porfin regrabar sus éxitos tras nuevo acuerdo.

Por fin, Lupita D'Alessio podrá regrabar sus más grandes éxitos de los años setenta, ya que pudo desbloquear su situación con Discos Orfeón de la mano de Bobo Producciones del 0V7 Ari Borovoy, quien es su manager.

La 'Leona Dormida' pudo negociar los huecos en su contrato discográfico sin pelear, pues simplente es lo justo dentro de su longeva trayectoria artistica.

"Nosotros estamos muy contentos también de que nuestra mejor artista de toda la vida regrese a casa, estuvimos esperado este momento, las cosas muchas veces se presentan cuando uno menos se lo espera y creo que es un momento histórico y estamos muy agradecidos de que Lupita haya decidido regresar y contentos, le vamos a echar muchas ganas para que esto sea un éxito", dijo un directivo de la disquera.

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Lupita D'Alessio grabará su concierto en la Arena Ciudad de México

Será el próximo 6 de noviembre cuando se grabe un DVD en vivo desde la Arena Ciudad de México, el concierto de Lupita D'Alessio donde justamente interpretará los mayores éxitos en su carrera y que tanto gustan a su público.

"El agradecimiento se aprende en familia y es de crianza, son valores y principios que te enseñaron en tu casa y a mí me enseñaron mis papás, eso, podría haber lo que quieras, pero la mano que te da de comer es sagrada. Se los agradezco siempre, en Bobo han sido más que unos caballeros, le han dado respeto a mi trayectoria", afirmó 'La leona dormida'.

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