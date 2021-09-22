Juanpa Zurita rompe en llanto tras hablar del éxito de Love Army México.

En medio de lágrimas, Juan Pablo Zurita y Pambo pusieron fin al proyecto Love Army México, luego de entregar las últimas 47 casas en Ocuilan, Estado de México, a las 47 familias que perdieron sus hogares en el sismo que sacudió a nuestro país el 19 de septiembre de 2017.

“Cuatro años… tres años dos meses de construcción, estamos hablando de por abajito del 25% de mi vida. Hace cuatro años que se nos ocurrió esta idea”, expresó el youtuber en reciente conferencia de prensa para Ventaneando y otros medios de comunicación.

El influencer, de 25 años, rompió en llanto tras recordar el poder de las redes sociales para ayudar a otras personas.

Creo que ese Juanpa, de 21 años, tenía cierta inocencia donde únicamente vio un mundo de “sí”, cuando la sociedad está llena de “no”. Ese Juanpa nunca se cuestionó si se iba a lograr o si no había claridad, pero fue este espíritu de poder aprovechar las plataformas digitales para algo mucho más grande

El artista, quien también aparece en Luis Miguel, la serie, está feliz por ayudar a múltiples familias mexicanas.

“Nos lanzamos con este sueño y es una locura, ¿en qué momento hicimos todo esto? Creo que estuvimos tan envueltos en estar construyendo, perseguir tiempos, materiales, un camión que se quedó atorado, graba, madera, lluvia, el albañil, pero es importante que lo logramos”, subrayó.

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Juanpa Zurita desmiente irregularidades en Love Army México

El influencer y Pambo fueron duramente criticados, incluso en torno a un supuesto desvío de los fondos de apoyo recaudados por su fundación; sin embargo, ahora se sienten satisfechos de haber cumplido su palabra.

Me acuerdo de la primera revista que salió, donde me preguntaron qué pasó con el dinero, salió a los diez días que cerramos la recaudación de fondos y dices ‘Dios santo, en diez días no se construye una comunidad’

El proyecto tuvo un poquito debajo de 7 mil donadores, de los cuales el 50% no son de México, los donadores reciben un correo cada vez que hay una actualización del proyecto

Por su parte, Pambo invitó a las personas a ver con sus propios ojos los logros de Love Army México.

“Para mí sería importante que sepan, que todo lo que se cuestionan, lo pueden ir a ver y a tocar. Todo está a una hora y media de la ciudad, es un lugar precioso, las familias son increíbles, pero si tienen alguna duda que vayan y que lo vean, de paso que cooperen”, expresó la joven cantante.

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