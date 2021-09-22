Susana Zabaleta nos reveló su nuevo proyecto en el teatro.
La famosa cantante y actriz se encuentra retomando su carrera con grandes proyectos.
Susana Zabaleta nos platicó sobre la nueva obra en la que participa.
Este martes tuvimos el honor de tener como invitada a Susana Zabaleta, quien nos reveló sus nuevos proyectos profesionales.
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Vienen muchas cosas, muchos estrenos muy padres. Cada uno hace lo que puede para reactivar, vemos todos los restaurantes atascados y, les digo, ahí sí es de frente y en el teatro le das la nuca al de atrás, entonces ¿por qué no regresar?, tenemos que volver a salir y creer en esas historias y esta historia que se llama The Brome, es una historia muy padre como para adolescentes
Tiene que ver con la historia de un adolescente que en provincia, como aquí en México, no se acepta todavía a la comunidad gay, entonces yo soy una actriz en decadencia, bueno no le salió una cosa, entonces se sintió muy mal y en lugar de reactivarse de una forma, como otras compañeras dice ‘déjame encontrar una cosa y llamar la atención’, entonces se va a provincia a ayudarle a esta muchachita porque nadie quiere hacer la graduación con ella porque es gay y le hacen bullying
Entonces está mujer dice ‘ay vamos’ le hablamos a todos y armamos el rollo de ‘pobre niña’ pero, por medio de esto, va cambiando su historia y al final acabas llorando, como todas las comedias musicales. Al final, siempre tiene algo de sentimiento, una música padrísima como que se burlan un poquito de todas las comedias musicales en algún momento. Es un humor negro bien rico, que yo creo que la gente le va a gustar mucho, se estrena el 29 de octubre en el Centro Cultural 1. Comparto créditos con Gerardo González, Mau Salas y, hace mi papel porque yo solo voy los domingos, Anahí Alue
Sus otros proyectos
Al mismo tiempo, nuestra querida Susana Zabaleta también tiene en puerta el proyecto de una nueva película.
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Voy a empezar una película muy padre, luego voy a hacer una gira con un trío maravilloso, voy a hacer una gira que se llama ‘El uno, dos y tres’ con un pianista argentino y un cantante cubano. Vamos a cantar y platicar un poquito de la vida… y, luego regresamos con ‘Las chingonas’ el 7 de octubre en Pepsi Center y el 15 en Guadalajara