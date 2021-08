Lyn May reveló en redes sociales el sexo de su bebé.

La controvertida cantante de 68 años dice tener 3 meses de embarazo, luego lo desmintió, y ahora da a conocer el sexo ¿verdad o mentira?

Lyn May sigue en el ojo del huracán y no sólo por su participación en el reality de Quiero cantar, de Venga la Alegría, sino también por su presunto embarazo, pues compartió en sus historias de Instagram una ecografía en donde dio a entender que el bebé que está esperando es un niño.

Pese a que no especificó si se tratara de su ultrasonido, hace unos días comentó que se sometería a estudios para confirmar su embarazo y descartar que fuera sólo un retraso.

“Tengo que hacerme estudios y todavía no me los entregan, me los dan el jueves. Todavía no siento nada, siento antojos como de estar comiendo. Todavía no están los estudios, no se me nota nada”, indicó la vedette.

La bailarina exótica volvió a asegurar que su periodo tuvo un retraso: “No tengo gastritis, no tengo nada, afortunadamente con el ejercicio no tengo nada. No siento nada y no les puedo decir hasta que me den los estudios, a lo mejor es un retraso, todavía tengo mi periodo”.

Ante la ola de especulaciones, Lyn May confirmó el sexo del bebé con un breve mensaje: «It’s a boy» (Es un niño), acompañado de unos stikers referentes al embarazo. Sin embargo, horas después borró la historia que ya no está disponible en su perfil.

Cabe resaltar que desde que la bailarina hizo público su romance con Markos D1 ha generado una gran polémica: “Markos es un muchacho muy bueno, un hijo precioso, tiene a su mamá y es muy trabajador, tiene varias tiendas en Estados Unidos y me busca. Yo pienso que soy su tía porque me quiere mucho... que lo beso en la boca y todo, es que a mí me gustan los hombres, me gusta darles besos en la boca, lo que pasa es que ahora en la pandemia de verdad no se puede dar un beso”.

Durante su paso por Venga la Alegría la también compositora sorprendió al revelar que no sólo se trata de un bebé, sino de dos: "¿Ya los viste? son dos”.

Es a través de las redes sociales que la controvertida Lyn May ha recibido un sinfín de críticas, algunos le aplauden que vaya a convertirse en madre, otros más aseguran que se trata de un acto de publicidad y le han pedido que deje de mentir sobre su supuesto embarazo.