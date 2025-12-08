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Madonna y Alberto Guerra son captados por las cámaras juntos en una cama; esto dijo Zuria Vega
Tras filtrarse unas imágenes donde Madonna y Alberto Guerra aparecen juntos en una cama, las personas se están preguntando cómo se encuentra Zuria Vega.
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Árbol genealógico de Papa León XIV revela parentesco con Justin Bieber y Madonna
Una investigación, que data de antepasados de muchos siglos antes, destaca que el Papa León XIV cuenta con un parentesto con Justin Bieber y Madonna.
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Zuria Vega habla sobre su matrimonio con Alberto Guerra e incluye a sus hijos
Zuria Vega y Alberto Guerra estuvieron ante el escrutinio público en fechas recientes porque una diva internacional se acercó a su esposo. ¿Es esto real?
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Madonna anuncia en Instagram su reconciliación con Elton John
Tras más de 20 años de haber estado enemistados, Madonna reveló que al fin se reconcilió con el cantante británico Elton John.
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Karla Sofía Gascón lanza respuesta a Madonna tras polémico comentario sobre "Emilia Pérez"
La actriz Karla Sofía Gascón envió una contundente respuesta a Madonna luego de los comentarios que hizo la famosa sobre la película “Emilia Pérez”.
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Madonna causa polémica al elogiar la película "Emilia Pérez"; piden cancelar a la cantante
Madonna sorprendió al revelar que su película favorita fue “Emilia Pérez”. Te contamos cómo reaccionaron las redes sociales.
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Hijo de Madonna come de la basura y da clases de guitarra para sobrevivir
David Banda, hijo de Madonna, reveló en una reciente entrevista que da clases de guitarra online y que come lo que encuentra en la basura para sobrevivir.
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Fans de Madonna retiran demanda contra la cantante por salir dos horas tarde al escenario
Los fans de Madonna, Michael Fellows y Jason Alvarez, Dieron marcha atrás en su demanda; aunque representantes de Madonna aseguran que no hay acuerdo económico con ellos.
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¡Madonna enfrenta demanda por "pornografía sin advertencia"!
La famosa cantante Madonna ha recibido una demanda por parte de un fan, quien argumenta que fue “obligado a ver pornografía” durante uno de sus conciertos.
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Madonna termina su gira Celebration con épico concierto gratuito en Brasil
De manera espectacular, Madonna cerró su gira ‘Celebration’ cantando de manera gratuita ante, alrededor de 1.6 millones de personas.
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