Madre de Poncho de Nigris está harta; exige que ya no se le llame tóxica

En el marco del pasado 10 de mayo, Día de las Madres, una de las mujeres de las que más se habló en el medio artístico fue Leticia Guajardo, progenitora de Poncho de Nigris y sus demás hermanos. La mujer en turno mostró su hartazgo debido a la cantidad de comentarios negativos que ha recibido en el ambiente digital, mismos en donde la mayoría la tachan de ser una persona tóxica.

En este punto es importante decir que la relación entre Leticia Guajardo y Poncho de Nigris no es para nada la mejor debido a las constantes declaraciones que cada uno ha hecho en los últimos meses. De hecho, el creador de contenido tomó la decisión de alejarse de su madre por “salud mental”, una postura que ha generado reacciones positivas y negativas entre sus seguidores.

Madre de Poncho de Nigris exige que ya no la llamen tóxica

Harta de todo el hate que ha recibido en los últimos meses, Leticia Guajardo aseguró que no provoca ningún tipo de molestias a sus hijos tal y como algunos usuarios han mencionado a través de redes. Ante tal situación, la madre de Poncho de Nigris, quien también cuenta con una exitosa cuenta de Instagram, exigió que la respetaran y ya no le dijeran que es una mujer tóxica.

“Ya basta que me digan tóxica. Una señora tóxica no sale de la casa de sus hijos y le está pidiendo comida y todo. Yo al contrario, aquí viene mi hijo y se lleva todo. Aquí el tóxico es otro, pero no importa. No soy insoportable, lo que pasa es que no puedo hablar nada porque ya todo el mundo me está siguiendo”, aseguró Leticia Guajardo durante el capítulo “Cocinando Con Las De Nigris”, de YouTube.

¿Cómo surgió el conflicto entre Poncho de Nigris y su mamá?

Si bien no se sabe si esta es la causa oficial de su separación, todo haría indicar que el conflicto inició hace unos meses cuando Leticia Guajardo compartió un video en el que asegura que Poncho de Nigris no quiere pagarle la fiesta de XV años a una de sus hijas. El creador de contenido contestó a su madre con un mensaje un tanto agresivo, mismo que se ha extendido hasta ahora.