FOTOS | ¿Maluma será el primer Batman latino?

Luego de que Maluma estrenara una película en Hollywood junto a la increíble JLo, el cantante compartió que tiene otros planes para su carrera como actor. Para el cantante, su paso por la pantalla grande apenas comienza, pues aspira a representar grandes e icónicos personajes como Batman o el Agente 007, con la finalidad de representar a la cultura latina.

“Mi sueño es meterme duro en Hollywood, es el momento indicado... Me gustaría romper ese estereotipo y ser el primer Batman latino, o no sé, James Bond. Podría llevar mi carrera a otro nivel y representar a nuestra cultura”, dijo el “Pretty Boy” en una entrevista,

Sin duda, Maluma es uno de los representantes más fuertes de la música urbana no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. ¿Su talento lo podrá llevar a cumplir ese sueño? Te contamos más detalles en las fotografías, checa la galería completa.