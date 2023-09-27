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FOTOS | ¿Maluma se casa? ¡Su novia ya trae anillo!

El reggaetonero ha mantenido su relación íntima, conocemos a su novia por fotos en donde no muestra su cara... ¡Pero al parecer, ya se van a casar! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Maluma sonriendo.png
Maluma y su novia.png
Maluma selfie.png
Maluma y su novia (3).png
Maluma anillo.jpg
Maluma despeinado.png
Maluma y su novia (2).png
Maluma y Buda.png
Maluma tomando café.png
Maluma descansando.png
Maluma con gorro.png
Maluma con trenzas.png
Maluma con gorra.png
Maluma comiendo.png
Maluma bronceandose.png
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