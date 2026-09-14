“La maldad crece con la cobardía": Niurka habla con Mónica Escobedo sobre su experiencia en la primera semana de La Granja VIP
Una de las granjeras que más conversación ha generado dentro del reality habló sobre cómo ha vivido sus días dentro de La Granja.
Niurka se sinceró con Mónica Escobedo sobre cómo ha vivido la primera semana del reality. La Granjera expresó que en su primera semana demostró algo que es parte de su personalidad; que no puede pasar por alto una injusticia. También dijo que esta primera semana se le hizo “como un mes” debido a las situaciones que tuvo que pasar. Además dijo que ella creó diversos escenarios en su cabeza, y de pronto todo cambió, razón por la que se enojó.