Cómo eliminar los gorgojos de tu casa con solo un ingrediente de cocina

Para eliminar los gorgojos de la casa, el laurel puede utilizarse como una medida complementaria para mantenerlos alejados de las zonas donde se almacenan alimentos, gracias a su aroma intenso. Estos pequeños escarabajos de despensa pueden aparecer en arroz, harina, cereales, pastas, legumbres, semillas, frutos secos y otros alimentos secos.

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En muchos casos, los insectos llegan al hogar dentro de los propios paquetes, por lo que pueden multiplicarse sin que la presencia de ejemplares adultos sea evidente al principio. Esta es la manera de aplicar laurel para ahuyentarlos.

¿Cómo usar laurel para mantener alejados a los gorgojos?

El procedimiento es sencillo: coloca hojas de laurel secas dentro de los espacios donde almacenas alimentos secos, como alacenas, estantes o recipientes de almacenamiento. Se pueden distribuir varias hojas en las esquinas de la despensa o cerca de los recipientes.

Esta planta contiene compuestos aromáticos, entre ellos el eucaliptol y otros aceites esenciales, que presentan actividad repelente frente a determinados insectos en estudios de laboratorio. Esto explica su popularidad como método doméstico.

Sin embargo, para controlar realmente los gorgojos, el paso más importante es encontrar el alimento donde se están desarrollando.



Revisa todos los alimentos secos: observa especialmente arroz, harina, pasta, cereales, frijoles, lentejas, semillas y alimentos almacenados durante mucho tiempo. Busca señales de infestación: además de los insectos adultos, presta atención a pequeños agujeros en los envases, larvas, restos similares a polvo o telarañas y agrupaciones inusuales dentro de los productos. Desecha los alimentos afectados: si encuentras gorgojos o signos claros de infestación, lo más prudente es retirar el producto y colocarlo en una bolsa cerrada antes de sacarlo de la vivienda. Limpia la despensa: aspira las esquinas, grietas y uniones de los estantes y después limpia las superficies. Es importante retirar también restos de alimentos que puedan haber quedado en zonas difíciles de alcanzar. Guarda los productos en recipientes herméticos: los envases de vidrio, metal o plástico rígido con cierre adecuado dificultan que una posible infestación se extienda a otros alimentos.

La Universidad de Minnesota Extension explica que los insectos de productos almacenados pueden infestar alimentos desde el lugar de compra y que, ante una infestación, es fundamental localizar y eliminar la fuente. También recomienda revisar los productos almacenados y mantener las áreas de almacenamiento limpias.

¿Qué recomiendan los expertos para eliminar una plaga de gorgojos?

Los gorgojos que aparecen en la despensa suelen estar relacionados con productos alimenticios infestados, por lo que eliminar ese foco resulta mucho más importante que intentar ahuyentar a los ejemplares adultos. El Departamento de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California señala que deben controlarse mediante su eliminación y una adecuada limpieza de la zona.

Estas medidas pueden ayudar cuando la infestación es recurrente:



Comprar cantidades pequeñas: adquirir alimentos secos en cantidades que puedan consumirse relativamente rápido reduce el tiempo de almacenamiento.

adquirir alimentos secos en cantidades que puedan consumirse relativamente rápido reduce el tiempo de almacenamiento. Inspeccionar los paquetes al llegar a casa: revisar las bolsas y cajas permite detectar insectos o daños antes de colocar los productos junto al resto de la despensa.

revisar las bolsas y cajas permite detectar insectos o daños antes de colocar los productos junto al resto de la despensa. Mantener los alimentos cerrados: los recipientes herméticos ofrecen una barrera física mucho más confiable que los remedios aromáticos.

los recipientes herméticos ofrecen una barrera física mucho más confiable que los remedios aromáticos. Limpiar periódicamente: retirar migas, granos y restos de alimentos de las esquinas de los muebles evita ofrecer fuentes de alimento a los insectos.

retirar migas, granos y restos de alimentos de las esquinas de los muebles evita ofrecer fuentes de alimento a los insectos. Considerar el frío cuando corresponda: algunas especies de insectos de productos almacenados pueden controlarse mediante congelación durante el tiempo y a la temperatura adecuados, aunque el procedimiento depende del producto y de la plaga.

Es importante no rociar insecticidas directamente sobre alimentos ni dentro de recipientes donde se almacenan productos comestibles. Si la presencia de insectos continúa pese a retirar los productos infestados y limpiar la despensa, un profesional de control de plagas puede identificar la especie y determinar el tratamiento adecuado.