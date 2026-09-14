Cómo hacer una piñata casera de cactus, ideal para estas Fiestas Patrias en México
Es uno de los clásicos en esta celebración y que tampoco será difícil.
Esta semana es muy especial para todos los mexicanos, teniendo en cuenta que estamos en medio de los festejos de las Fiestas Patrias, por lo que se realizarán todo tipo de celebraciones en todo el territorio del país; y no sólo es para las comunas y estados, sino que muchas familias aprovecharán estas fechas para decorar sus casas y disfrutar al máximo de estos días. Si hay algo que no puede faltar es una piñata, por lo que en este caso, te compartiremos cómo hacer una de un cactus y que podrás decorar.
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Las Fiestas Patrias representan una de las fechas más esperadas por millones de mexicanos, que celebrarán la independencia del país con todo tipo de eventos culturales, históricos, con gastronomía, música y hasta elementos decorativos; de los cuales, las familias podrán ser parte. Pero, además, ellos mismos decorarán sus hogares con banderines, adornos con los colores de la bandera de México y hasta piñatas.
Por otro lado, debemos decir que las piñatas no es algo propio de las Fiestas Patrias, pero que se ha popularizado tanto que no pueden faltar, y que si bien tiene un vínculo con las posadas navideñas, no puede faltar en ninguna celebración mexicana. Por este motivo, es que te vamos a compartir el paso a paso de cómo hacer una piñata de cactus casera.
Materiales para la piñata de cactus
- Cartón corrugado reciclado, de preferencia de cajas grandes
- Papel crepé verde oscuro y verde claro
- Papel crepé rosa
- Foami o cartulina negra
- Foami o cartulina blanca
- Cartulina rosa
- Cartulina verde
- Pegamento blanco
- Silicona caliente
- Tijeras
- Cúter
- Regla
- Lápiz
- Marcador negro
- Cinta adhesiva
- Cuerda resistente para colgar la piñata
- Dulces pequeños o juguetes
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Cómo hacer una piñata de cactus para las Fiestas Patrias
- Dibujar la silueta del cactus sobre una pieza grande de cartón, hacer un cactus con un tallo central alto y dos brazos a los costados
- Recortar con cuidado y usarlo como molde para obtener una pieza igual
- Cortar varias tiras de cartón de 10 a 15 cm, dependiendo del tamaño que quieras y que seránlas paredes que unan la piñata
- Unir toda la estructura colocando una de las siluetas sobre la otra y pegar las tiras alrededor del contorno con cinta adhesiva, doblar las tiras poco a poco para que sigan las curvas del cactus y colocar la segunda silueta encima y fijar con más cinta
- Hacer una pequeña abertura en una de las partes superior de la piñata
- Cubrir el cactus con papel crepé y realizar pequeños cortes en uno de los lados para formar flecos, comenzar a pegar las tiras desde la parte inferior de la piñata y continuar hacia arriba, colocando cada fila ligeramente encima de la anterior para que quede cubierto y podrás combinar entre verde oscuro y claro
- Cortar pequeños segmentos de papel crepé para cubrir las curvas y los extremos
- Hacer los ojos y la carita, recortando dos óvalos con foami y agregar pequeños círculos blancos para simular los ojos y cortar dos de color rosa para las mejillas
- Preparar la flor rosa cortando el papel crepé de color rosa
- Colocar la flor en la parte superior y finalizar la piñata agregando detalles mexicanos
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