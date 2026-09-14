Cómo hacer una piñata casera de cactus, ideal para estas Fiestas Patrias en México

Esta semana es muy especial para todos los mexicanos, teniendo en cuenta que estamos en medio de los festejos de las Fiestas Patrias, por lo que se realizarán todo tipo de celebraciones en todo el territorio del país; y no sólo es para las comunas y estados, sino que muchas familias aprovecharán estas fechas para decorar sus casas y disfrutar al máximo de estos días. Si hay algo que no puede faltar es una piñata, por lo que en este caso, te compartiremos cómo hacer una de un cactus y que podrás decorar.

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Las Fiestas Patrias representan una de las fechas más esperadas por millones de mexicanos, que celebrarán la independencia del país con todo tipo de eventos culturales, históricos, con gastronomía, música y hasta elementos decorativos; de los cuales, las familias podrán ser parte. Pero, además, ellos mismos decorarán sus hogares con banderines, adornos con los colores de la bandera de México y hasta piñatas.

Por otro lado, debemos decir que las piñatas no es algo propio de las Fiestas Patrias, pero que se ha popularizado tanto que no pueden faltar, y que si bien tiene un vínculo con las posadas navideñas, no puede faltar en ninguna celebración mexicana. Por este motivo, es que te vamos a compartir el paso a paso de cómo hacer una piñata de cactus casera.

Materiales para la piñata de cactus

Cartón corrugado reciclado, de preferencia de cajas grandes

Papel crepé verde oscuro y verde claro

Papel crepé rosa

Foami o cartulina negra

Foami o cartulina blanca

Cartulina rosa

Cartulina verde

Pegamento blanco

Silicona caliente

Tijeras

Cúter

Regla

Lápiz

Marcador negro

Cinta adhesiva

Cuerda resistente para colgar la piñata

Dulces pequeños o juguetes

Cómo hacer una piñata de cactus para las Fiestas Patrias