Qué tipo de maceta necesitas para sembrar un laurel y tener condimentos los 365 días del año

El laurel es una de las plantas aromáticas más importantes y usadas por muchas personas, teniendo en cuenta que permitirá condimentar y saborear todo tipo de platillos en el mundo de la cocina, pero que también se suele emplear para la medicina natural y para rituales espirituales. Es una planta que se destaca por su fácil mantenimiento, pero que requiere de sus cuidados específicos y si estás buscando que crezca para tener condimentos todo el año, este es el tipo de maceta que necesita para disfrutar de ella los 365 días del año.

El Chisme del Corral te cuenta TODO lo que te perdiste de La Granja VIP Segunda Temporada: eliminación, chisme y más con Jessy Portillo

Entre las características más comunes que debemos decir del laurel es que se trata de una de las hierbas aromáticas más conocidas de todas y es que no sólo se podrá utilizar en el mundo culinario, sino que también aportará belleza y aroma con sus hojas, por lo que será un gran aromatizador natural para los hogares sino por su gran cantidad de beneficios para la salud.

Pero, para poder disfrutar de la belleza del laurel, es fundamental que llevemos adelante una serie de cuidados para que podamos disfrutarla durante todo el año, ya que por lo general da flores los 365 días del año. A su vez, no suele ir sembrada en el suelo, sino que muchos la colocan en una maceta. Por este motivo, es que los jardineros expertos, compartieron qué tipo de maceta necesitas.

Esta es la maceta que necesita el laurel para que estalle de flores

De acuerdo a lo que explicaron algunos jardineros expertos, la mejor maceta para albergar la planta de laurel es aquella que cuente con un buen drenaje y la misma se debe cambiar cada dos años en primavera y que se mantendrá saludable. En caso de no cambiar de maceta, hay que retirar un tercio de las raíces y renovar la capa superior de sustrato, de 5 cm de profundidad.

Qué otros cuidados necesita el laurel

Por otro lado, en cuanto a los cuidados que requiere el laurel, debemos decir que necesita de sol pleno o de sombra parcial y un lugar protegido de vientos fuertes. Con respecto a la poda, se realiza con tijeras de podar, y los brotes se recortan en primavera o verano para mantener su forma compacta. Estas hojas las podrás usar con fines medicinales, para aromatizar el hogar o para la cocina.