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FOTOS | ¿Maluma va a ser papá? Si el río suena

Maluma mantiene una relación fuera del ojo público, pero luce muy enamorado... Y fuertes rumores indican que va a ser papá. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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