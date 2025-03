¿Mamá de Gala Montes trabaja con Adrián Marcelo? Ofrece descuento para sus shows

Un tema que ha dado mucho de qué hablar es la entrevista que Crista Montes, mamá de Gala Montes, le concedió a Adrián Marcelo hace unos días. Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer Crista podría estar trabajando con el creador de contenido.

Al respecto, Crista Montes compartió una fotografía junto al polémico creador de contenidos y la acompañó con el texto: “No cabe duda que me llevo una sorpresa, el Sr. Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos, el perdón existe. El Sr. es un caballero, él y su equipo me trataron súper bien. Maravilloso anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más. Gracias, me llevo un gran sabor de boca”.

¿Cuál fue la reacción de Gala Montes? Después de que Crista Montes, su madre, aceptara la entrevista con Adrián Marcelo, Gala Montes recurrió a sus redes sociales para, supuestamente, enviarle un mensaje a su mamá.

A través de su cuenta de Instagram, Gala Montes compartió una serie de fotografías, mismas que acompañó con el tema “Ni Parientes Somos”, interpretado por Los Tigres del Norte.

Además de eso, la también cantante escribió un fragmento de la canción: “Es cierto que me duele, que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará”

¿Crista Montes ya trabaja con Adrián Marcelo?

Todo parece indicar que la alianza entre Adrián Marcelo no terminó con la entrevista, pues se ha dado a conocer que la mamá de Gala Montes estaría trabajando con él. Durante una transmisión en vivo, Crista compartió un código especial para obtener descuento en los shows del youtuber. “El código de descuento para lo de Adrián es “Crista”, les dan el 50 por ciento”, comentó Crista Montes.

¿Crista Montes celebra el éxito que tuvo su entrevista con Adrián Marcelo?

Pese a las críticas, Crista Montes reveló tener sus razones para hablar hablado, incluso creó el hashtag #CristaYaNoLloraCristaFactura, en referencia a la fuerte suma de dinero que Adrián Marcelo le pagó.

La cosa no terminó ahí, pues a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un post en el que celebró el éxito que tuvo la entrevista que ya se encuentra en YouTube: “Ya sobrepasamos el millón soporten”, escribió Crista Montes.