Mamá de Yrma Lydya pide justicia por la muerte de su hija.

El pasado jueves se confirmó la muerte de la joven cantante Yrma Lydya, quien perdió la vida después de que su esposo Jesús Hernández Alcocer, le disparara en tres ocasiones al interior de un restaurante ubicado en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. Durante el último adiós de la joven, su madre pidió justicia y que no quede impune su muerte.

Los hechos tuvieron lugar la tarde-noche del 23 de junio en las calles Magdalena y Torres Adalid donde se ubica el restaurante Suntory después de una fuerte discusión que derivó en la muerte de la cantante mexicana.

Su muerte fue confirmada por GranDiosas, show que reúne a grandes exponentes de la música y del cual fue participe Lydya. “Nuestro más sentido pésame, Compartiste con nosotras y es una tristeza hoy despedirte. Nuestras condolencias a su familia y amigos”.

Emilio Morales Valentín, representante de la cantante, también confirmó su deceso: “No lo puedo creer. El abogado Jesús Hernández Alcocer mató a su pareja sentimental, la cantante #YrmaLydya en Suntory de la Del Valle. Tuve la oportunidad de manejar su carrera. Qué lamentable”.

De acuerdo con las investigaciones, se pudo saber que Yrma Lydya y su esposo Jesús “N” se encontraban hablando sobre su separación cuando de pronto comenzaron a discutir, fue entonces cuando el abogado le disparó en tres ocasiones.

También se pudo saber que el arma homicida no fue presentada ante las autoridades, por lo que se desconoce su paradero y ésta pudo haber sido extraída del lugar.

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¿Qué dijo el abogado de Jesús “N”? El domingo pasado se llevó a cabo la primera audiencia en torno al asesinato de la cantante, luego de que Jesús “N” fuera aprehendido junto con su chofer, a quienes se les dictó prisión preventiva oficiosa, pese a que su esposo se declaró inocente, por lo que su abogado pidió que su representado lleve su proceso fuera de prisión debido a su avanzada edad, pero no le fue concedido.

“Estamos en una etapa en la cual, primero que nada, lamentamos lo sucedido y lamentamos por lo cual nos encontramos en esta situación; sin embargo, confiamos ciegamente en que mi cliente es inocente. Es lo que a nosotros nos toca probar y llegar a la verdad jurídica de los hechos”, declaró Damián Said Martínez Juárez, abogado de Jesús “N”.

Madre de Yrma Lydya pide justicia

“Yo quiero justicia para mi hija, que no quede impune esto ni para para todas las mujeres que han sido lastimadas. Es lo único que puedo decir ahora, se los agradezco mucho el apoyo que me están dando, pero si quiero y exijo justicia, mucha justicia para ella y para todas las mujeres”, declaró durante el funeral de su hija que se llevó a cabo el pasado lunes en el Panteón Civil de Dolores de la CDMX.

“Ha sido maravillosa, talentosa, tenía todo por hacer en la vida. Ella es niña buena, es como era ella que cantaba, que tenía ilusiones, le cortaron todas las ilusiones”, añadió.

Por último, la madre de Yrma Lydya dijo que no hablará por ahora del tema de su exyerno, Jesús “N”, quien ha sido vinculado a proceso y reveló que ya habrá tiempo de hablar al respecto.