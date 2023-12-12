¡Así se vivieron este año las tradicionales mañanitas a la Virgen!
Aracely Arámbula le dedicó a la Virgen de Guadalupe unas palabras y pidió por su familia y la gente de Acapulco en las tradicionales mañanitas a nuestra “Morenita”.
Como ya es tradición mexicana, vivimos la noche de este lunes la emotiva misa a la Virgen de Guadalupe, donde también se reunieron algunos artistas para cantarle las mañanitas a su puro estilo. Entre ellos estuvo Lorenzo Méndez, Vivian Baeza, Itatí Cantoral y Aracely Arámbula.