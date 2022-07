Mar confiesa cuál es su relación con Santiago: “Nos hemos hecho muy cercanos”.

La Academia está más interesante que nunca después de que el domingo pasado los críticos salvaran a Santiago de su expulsión pues el público había votado para el que alumno saliera; sin embargo, los panelistas abogaron por él debido a su desempeño e interpretación durante el último concierto, pero ¿qué se trae con Mar?.

Los académicos recibieron una MasterClass con TikTok e invitados.

La polémica con Santiago no cesa tras ser salvado y después de que hace unas semanas confesara que su “relación” con Isabela fue parte de un pacto entre los dos, ya que recientemente confesó en la cabina POV de TikTok que le empieza a gustar Mar, quien posee una de las mejores voces y es candidata para ganar La Academia.

“Dices mi novia es Sofía, pero ahorita me dices ‘Estoy confundido creo que me está gustando Mar’”, dijo Pablo Chagra, a lo que Santiago respondió: “Exacto y lo digo públicamente porque estoy tan confundido en tantas cosas y ahora con mi voto de silencio pues me pasa todo esto por la cabeza y pues nada, la verdad creo que lo más duro sería alejarme o no sé”.

La confesión desató un sinfín de comentarios por parte de los fans de La Academia, pues algunos creen que puede tratarse de una nueva estrategia para permanecer en el reality show de talentos más visto de México.

¿Qué dijo Mar sobre su relación con Santiago? La alumna originaria de Ecuador ingresó a la cabina POV de TikTok luego de la tremenda confesión de Santiago y Pablo Chagra no perdió oportunidad para preguntarle primero sobre la salvación de su compañero y la relación que tiene con él.

“Bien, yo creo que súper bien, creo que nadie se lo tomó a mal porque aparte fue un fin de dos muy buenas interpretaciones de él, entonces creo que eso fue lo que dijo ‘no pues sí se merece estar aquí, merece quedarse, está mejorando, creo que fue justo este finde que ya dio ese paso’”, dijo Mar, quien también señaló que cree que fue justa su permanencia.

Después de sus comentarios, Pablo Chagra le preguntó si existe “Martiago”, a lo que la ecuatoriana respondió que sí hay shippeo, pero a ella no le gusta Santiago, aunque desconoce si él siente alguna atracción por ella.

Chagra le preguntó sobre cómo puede haber shippeo si a ella no le gusta Santiago y no sabe si ella le atrae a él, Mar respondió que “porque yo lo quiero mucho, ya lo he dicho que yo lo quiero mucho. Nos hemos hecho muy cercanos desde la tercera semana y siempre le digo que yo lo odiaba porque la verdad que me caía muy mal, pero ya me comenzó a caer muy bien y sí le tengo mucho cariño, entonces, siempre estoy ahí con él hablando de “Martiago”.

Por último, Chagra indagó sobre quién estaba manejando su cuenta de Instagram porque le enviaron un mensaje en el que le pedían que le dijera que no se dejara abrazar tanto por Santiago y Mar reveló que su mamá es quien está a cargo de su red social.