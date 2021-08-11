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¿Cuál es el estado de salud de Marco Antonio Muñiz tras operación?

‘El lujo de México’ se recupera en su casa tras haber sido sometido a una cirugía ambulatoria.

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Escrito por: Fabiola Hinojosa | Digital Drive

¿Cuál es el estado de salud de Marco Antonio Muñiz tras operación? 'El lujo de México' se recupera en su casa tras haber sido sometido a una cirugía ambulatoria.

Fue su hijo Jorge 'El Coque' Muñiz quien informó que realizaron una operación de una hernia a su padre. El también cantante dijo que habían pospuesto la operación por la pandemia por el Coronavirus, pero llegó el momento idóneo y tuvieron que hacerla.

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'El lujo de México' regresa a la música

De acuerdo con el diario Reforma, fue Toño Muñiz, hijo de Marco Antonio Muñiz, quien llevó a su padre al hospital y estuvo con él. Incluso, su hermana Mariana lo llevó a su casa y hasta le tomó una foto.

Al doctor que lo iba a operar le dio COVID-19 y tuvo que cambiar de médico. Sí hubo unas complicaciones porque la hernia estaba abrazada a unos órganos, por eso tardaron un poco, pero afortunadamente salió muy bien

Luego de 10 días para que haya otra supervisión médica, 'El lujo de México' regresará a la música, pero solo con el lanzamiento de un álbum de colección que se lanzará en breve.

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