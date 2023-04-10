Marco Chacón en shock por la inesperada muerte de Julián Figueroa.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Marco Chacón fue entrevistado por las cámaras de Ventaneando, donde dio las primeras declaraciones sobre el triste fallecimiento de Julián Figueroa.

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Chicos me da mucha pena con todos, pero yo vengo aterrizando, la verdad estamos conmocionados, estamos en shock todavía, en lo personal no me cae el veinte, no he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas, es algo inesperado, la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que quisieran escuchar y la nota que necesitan, pero no estoy bien y no me fluyen las palabras

¿Julián Figueroa tenía algún padecimiento médico?

El esposo de Maribel Guarida aseguró que no tiene palabras, pues había estado a su lado durante años. Además, confirmó que Julián Figueroa no tenía enfermedades.

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Estoy con él desde los dos años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida, es una locura que se nos adelante tan joven. No, había tenido, tuvo COVID hace poco y nunca le había dado COVID, apenas le dio hace poco; estaba bien, estaba bien, en términos generales bien