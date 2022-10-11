José Manuel Figueroa le respondió a Ana Bárbara en medio de la polémica.

Hace unos días, Ana Barbara volvió a encender la llama del pleito que sostiene con José Manuel Figueroa, por la autoría del tema Fruta Prohibida, en el programa de internet de Karla Díaz.

Ahí, reiteró que la canción es suya y qué José Manuel solo era una cucarachita que quería llamar la atención a sus costillas, qué responde José Manuel, sobre eso; hablamos con él a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

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Pues, respeto su opinión, pero en mi forma de pensar, yo soy más de la idea de con poesías, canciones, tiempo y caricias, hacer que las cucarachas se sientan mariposas; creo que es más bonito eso, amar de esa forma

Y, reiteró que el tema es suyo y que, además de ese, le compuso muchos otros cuando fueron pareja.

Me arrancó canciones divinas, sabe que cuando se las compuse, cuando las hice, las hice con el corazón, con el alma

No sé de qué canción estemos hablando, en particular, pero yo muchas canciones, así de canciones; cuando las canciones vienen del alma, se las hago llegar a la destinataria, las hago llegar sin pedirle que firme un documento o sin registrarla primero. A lo mejor soy tonto, es parte de mi ignorancia, pero también es parte de mi brutal forma de amar

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José Manuel Figueroa enfrenta un reproche por su actual novia.

En otros temas, así respondió a los reproches que hace unos días le hizo su actual novia acusándolo de no cuidarla después de la lesión que sufrió en la rodilla en un concurso de baile.