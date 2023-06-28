Leonardo García confirma que impugnarán testamento de Andrés García.

Leonardo García rompe el silencio tras la lectura del testamento de su padre, Andrés García, confirmando que su madre Sandra Vale y su hermano, Andrés, lo impugnarán, tal como lo adelantó Roberto Palazuelos a este programa.

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Tanto Roberto papá y Roberto chico, los dos son abogados, son nuestros abogados. En esas andan, creo que tienen que checar el testamento y tengo entendido que sí. Correcto, esto toma tiempo, hay que ir checando, para ir haciendo las cosas bien hechas

Sobre la discusión que su hermano Andrés sostuvo con su tía Rosa García, debido a que ésta le habría dicho que es dueño del 25 por ciento de nada, en referencia que el actor les heredó, Leonardo, dijo:

Él está bien, no sé qué tema, creo que él habló con mi tía y mi tía le dijo que no, porque le dejó a él un 25 por ciento, yo no sé, se meten en muchas cosas. A mí, me desgasta este tipo de cosas

Yo los voy apoyar, obviamente es mi familia, me llevo muy bien con mi hermano, con mi mamá, ustedes ven que siempre estoy con ella; entonces, no sé, quién sabe qué habrá pasado

¿Qué reacción tuvo a las declaraciones de Margarita Portillo?

Y prefirió no hablar acerca de que nació fuera del matrimonio, tal como lo aseguró Margarita Portillo, viuda de su padre, al reaccionar a lo dicho por Roberto Palazuelos, sobre que el actor nunca se divorció de Sandra Vale.

No me voy a rebajar a esos niveles, si ella tiene algún coraje, problema de ella. Vela, cómo se expresa de nosotros, o sea no hay un nivel…, ella no tiene porque hablar tan burdo y tan feo

En contraste, sí habló de la versión de que él y su hermano siempre le pedían dinero a Andrés García.

Hice 15 telenovelas como protagónico, trabajé con Anthony Hopkins, soy empresario, tengo una inmobiliaria; o sea, la gente lo sabe, la gente misma dice ‘¿De qué está hablando?’ si yo he trabajado toda mi vida

¿Andrés García denunció a Margarita Portillo?

Leonardo reveló, además, la existencia de una presunta denuncia que Andrés, habría interpuesto en su momento, en contra de Margarita Portillo, por agresiones.

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