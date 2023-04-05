Margarita Portillo explica cómo fue la muerte de Andrés García.

Lamentablemente, el día de ayer se confirmó la muerte de Andrés García a los 81 años de edad, que durante sus últimos años estuvo acompañado por su esposa, Margarita Portillo, quien en exclusiva para Ventaneando mandó un gran mensaje.

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Hoy estoy un poco más tranquila y habiendo tomado la decisión de que fuera a puertas abiertas y recibir a los medios, porque yo creo que era lo que correspondía dado que siempre, siempre siguieron ustedes la carrera de Andrés y Andrés siempre los recibió y, siempre compartió todo con ustedes

Ha venido mi familia, que está aquí, los doctores que lo atendieron, sus enfermeros, amistades mías, amistades de Andrés; en la mañana vino Rosa María Chagoyán a presentarle sus respetos y a despedirse de él, ahorita se acaba de ir Sylvia Pasquel que era su comadre de Andrés, está aquí nuestra amiga Yolanda Garza y familiares de locales de aquí

¿Cómo fue la despedida de Andrés López Portillo con Andrés García?

El hijo de Margarita Portillo, Andrés López Portillo tuvo la oportunidad de despedirse de quien durante muchos años fue su padre.

Afortunadamente, sí tuve la oportunidad, mi mamá me lo pasó por teléfono, cuando me avisó que estaba grave, me lo pasó por teléfono, estaba él consciente, me escuchó, me quiso decir unas palabras. Inmediatamente, literal con la ropa que tenía, agarré carretera y me fui al aeropuerto a tomar el avión más rápido y hacer todo un viacrucis en estas temporadas para llegar acá, llegué aquí como a las 5:30 de la mañana y tuve la oportunidad de estar con él desde la madrugada hasta las 3 de la tarde que se nos fue

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¿Cuál fue la última voluntad de Andrés García?

Margarita Portillo reveló la última voluntad que tuvo Andrés García, pero al mismo tiempo habló sobre la posibilidad de un homenaje para el primer actor.