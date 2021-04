María Félix: ¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de ‘La Doña’ de acuerdo a su heredero universal?

EXCLUSIVA. Luis Martínez de Anda revela cómo encontró sin vida a María Félix y su reacción al enterarse que era su heredero universal.

Luis Martínez de Anda habló de los últimos momentos de vida de María Félix en exclusiva para Ventaneando. El heredero universal de la estrella dio detalles de cómo quería su despedida de este mundo y hasta la ropa con la que debería irse.

El día previo que iba a ser su cumpleaños estaba bien tranquila, normal, como siempre, con ánimos de seguir viviendo, le iba a preparar una sorpresa para su cumpleaños

María Félix no quería que la vieran en su ataúd

El confidente de ‘La Doña’ dijo que ella ya no contestó el teléfono cuando la llamó; además, ella solía cerrar por dentro su habitación y, aunque a veces no respondía a los llamados, al insistir y ver que no había respuesta, de inmediato pensó que algo extraño sucedía.

Ella no quería que nadie la viera, ella quería estar con el ataúd cerrado, si iba a haber un funeral que fuera en su casa con la gente más allegada y si había posibilidad de homenajes, después de estar en su casa y con privacidad

María Félix le dijo a Luis Martínez que en su partida debía estar “con mi pijama y sábanas de lino”, además de una virgen y unas imágenes que traía consigo la estrella, en su casa. Por si esto fuera poco, la diva del cine pidió que sus cosas más personales fueran incineradas para que no cayeran en manos de extraños.

