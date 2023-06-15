María José reveló que tuvo una relación con “El Apio” y que su bisexualidad no es nada nuevo.

Tremenda polémica armó, “El Apio” Quijano, integrante de Kabah, al revelar su bisexualidad y, que en el pasado no ha tenido problemas en relacionarse sentimentalmente, tanto con mujeres, como con hombres.

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¿Qué opina sobre ello María José? Con quien “El Apio” vivió un romance de juventud, la cantante habló en exclusiva con Ventaneando, minutos antes de su concierto de anoche en el Auditorio Nacional.

Novedad no hay nada, ya sabían que “El Apio” y yo habíamos andado, ya, ya sabían que “El Apio” tenía diferentes relaciones, ya también, o sea ¿de qué se espantan? Porque sí tuvo varias novias antes que yo y, después yo

Pero qué padre que haya vivido su sexualidad y la viva a plenitud, y hay veces que dices ‘Está chava está guaperrima y este chavo’ pero, qué más da, yo veo una chava guapísima y digo ‘Sí, sí me la daba’ o sea no pasa nada, olvídense ya de lo que cada quien hace en su cama, por Dios Santo. Le dan mucha importancia a la sexualidad y a la orientación sexual de las personas, cuando es diferente a la mayoría

¿Qué mensaje quiere dar a sus fans?

María José, abarrotó anoche el Auditorio Nacional con su gira libertad, con la que pretende llevar a su público un mensaje de amor y tolerancia.

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