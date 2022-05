María León habla de las dificultades que tuvo tras salir de Playa Limbo.

María León contó de los obstáculos que ha encontrado en su carrera.

María León ha logrado posicionarse como una de las cantantes mexicanas más exitosas de los últimos años gracias a la actuación y a su carrera musical, no obstante, vivió momentos sumamente complicados cuando salió de la banda Playa Limbo.

La intérprete de “Piérdeme el respeto” reveló en una ocasión que fue un acto de amor hacia sus compañeros de banda lo que la llevó a decidir que era el momento de hacerse a un costado, ya que al ser una mujer multifacética, siempre le salían diferentes proyectos de baile y actuación que llegaron a ser tantos, que tuvo que redefinir sus prioridades.

María León grabó cuatro de las cinco producciones discográficas de Playa Limbo y abandonó la banda en 2016 después de once años de estar juntos, por lo que Jass Reyes tuvo que entrar a la alineación en 2017.

María León revela que no la pasó bien tras salir de Playa Limbo

En exclusiva para las cámaras de Ventaneando, María León habló de las dificultades que tuvo para llegar a donde hoy está y destacar como solista y compositora, toda vez que la industria musical le dio la espalda a su salida de Playa Limbo, al grado de considerar que no valía como cantante ni como autora.

“Yo llevo escribiendo desde que tenía 6 años, soy coautora de casi todos los temas de Playa Limbo, pero de pronto sucede que también a la hora de tomar este camino paralelo, no sé por qué la confianza de varias personas en mí como autora se fue, no, como que si de pronto me quitaran a tres hombres yo como mujer ya no valiera lo mismo como autora, fue duro”, dijo María.

También señaló que cuando decidió apartarse de la banda mucha gente creyó que su carrera ya no daría para más.

“Sí pero que alguien más te escriba tus canciones, no, o sea que te escriba las canciones este autor hombre...”, añadió la cantautora mexicana que ha colaborado con grandes artistas.