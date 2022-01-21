FOTOS | ¡María León será coach de La Voz Kids!

¡María León sacará a la niña que lleva dentro en La Voz Kids!

Los pequeñitos más talentosos de todo México inundarán de dulzura, pasión y sueños, el escenario de La Voz Kids junto a sus inigualables coaches. ¡Y nuestra querida María León formará parte de esta increíble aventura!

Cantante, compositora, actriz y bailarina. Ella es una de las personalidades más multifacéticas del entretenimiento en América Latina. Después de 11 años dentro de una de las agrupaciones pop más populares del país, inicia una carrera en solitario, con la cual gana gran popularidad. Ha compartido escenario con iconos de la música como Juan Gabriel, Eugenia Le Pineda, Los entre otros.

En 2014 debuta en teatro musical en la obra “Hoy no me puedo levantar” y en el 2019 protagoniza el exitoso musical de Brodway “Chicago”.

Este 2022 inicia su gira “Alquimia Tour”, consolidando su carrera como solista.

Canta, baila, compone y da un show eespectacular, sin duda una coach que los niños tienen que seguir.

No te pierdas La Vox Kids próximamente por Azteca UNO.

