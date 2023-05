María León le responde a Romina Marcos tras fuertes declaraciones en su contra.

El mundo del teatro está en llamas después de que la joven actriz y cantante Romina Marcos, hija de la legendaria Niurka, arremetió contra la elección de María León para protagonizar la próxima producción de ‘Vaselina’.

Según la propia Marcos, la elección de María León se ha vuelto algo repetitivo en el mundo del teatro, por lo que pidió darle una oportunidad a nuevas caras y talentos.

A través de Instagram, Romina Marcos compartió su opinión y la reacción ha sido explosiva, ya que muchos fans se preguntan si esta es una crítica válida o simplemente una rabieta. Lo que está claro, es que la opinión de Marcos está polarizando la opinión pública, pues incluso, la misma María León ya salió a declarar al respecto.

“Acabo de ver el elenco de Vaselina y estoy muy decepcionada de que no nos estemos dando la oportunidad en el teatro de ver nuevas caras, y la verdad no estoy hablando de mí (…) No puede ser que obra que sea de Alejandro Gou esté María León”, acusó Romina.

¿Qué dijo María León?

En respuesta a las críticas de Marcos, María León declaró que lo más importante para ella es centrarse en su propio crecimiento en lugar de gastar energía en desacreditar a otros. Así mismo, señaló que sólo piensa en poner atención a lo que realmente importa, pues se vuelve más fácil lograr los objetivos personales.

Yo creo que lo más importante es, para mi, si yo dejo de poner atención en las cosas que me hacen crecer y utilizo esa energía para desacreditar a alguien que está haciendo las cosas padres, entonces va a ser más difícil que yo llegue a lograr lo que quiero. Yo voy a dedicar hasta el último día mi vida en ser la mejor que puedo llegar a ser, para poder siempre tener el privilegio de estar en este lugar que me hace feliz y la queso…, expresó

Así mismo, aprovechó su intervención con la prensa para hablar sobre su emoción por interpretar a Lupita y agradeció por la oportunidad de compartir similitudes con su personaje y utilizar todas las herramientas que tiene ocultas.

